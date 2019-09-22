شائعة رخيصة تستهدف ناصيف زيتون.. كفوا عن التلاعب بحياة الناسجهاد عبدو عمل في توصيل البيتزا وسائق...

ميرنا وليد - بيروت - مع كل شائعة تنتشر عن وفاة فنان أو شخصية مشهورة، أو تعرضه لحادث معين، أسئلة كثيرة تطرح عن جدوى هذه الأفعال، وللأسف أصبح من السهل على بعض عديمي الأخلاق، والذين لا يعيرون لمشاعر الناس أي إهتمام التلاعب بحياة الناس بهذه الطريقة البشعة، وجديد الشائعات السخيفة ما نشر عن الفنان ناصيف زيتون، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بأنه توفي نتيحة تعرّضه لحادث سير، وقد إنتشرت صورة تظهر سيارة محطمة من جراء الحادث وصورة لناصيف كُتب عليها: "الله يرحمك يا ناصيف زيتون.. رح تكون شهيد بعين كل البنات".

ولكن من الواضح أن من قام بنشر هذه الشائعة، وإن كان يبغي التسلية، فإن ذلك لهو أمر معيب وغير صحي ومؤذي، ينم طبعاً عن مرض نفسي يعاني منه، ولا يعرف هؤلاء الأشخاص أن هكذا خبر قد يتسبب بحالة خوف وهلع لعائلة الشخصي المعني ومحبيه، فلو سمعت أو قرأت والدة ناصيف هذا الخبر كيف سيكون شعورها في تلك اللحظة، فكفوا عن هذه الأساليب الرخيصة في نشر الشائعات وأرحموا الناس من أمراضكم، ف​الموت​ ليس لعبة تتسلوا بها من أجل إحداث بلبلة رخيصة، قد تؤذي الشخص المعني وعائلته ومحبيه.