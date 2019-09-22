ميرنا وليد - بيروت - قضايا إجتماعية حساسة ومهمة يتناولها مسلسل "​بردانة أنا​"، تتمحور حول العنف الأسري، ينطلق عرضه يوم الإثنين في الـ22 من الشهر الحالي على شاشة الـMTV، من بطولة الممثلين ​كارين رزق الله​ و​بديع أبو شقرا​ و​وسام حنا​، إضافة لنخبة من نجوم الدراما اللبنانية منهم الممثلون رولا حمادة، جوزيف بو نصار، ​أسعد رشدان​، ​جناح فاخوري​، ​نهلة داوود​ ،أليكو داوود وأسعد حطاب وهو من كتابة كلوديا مرشليان وإخراج وإنتاج ​نديم مهنا​.

وخلال إطلاق العمل ضمن "صبحيّة" أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، ضمت أبطال العمل والقائمين عليه، إضافة للممثلة ختام اللحام والممثل جو طراد وحشد من أهل الصحافة والإعلام، أجرت كاميرا موقع "الفن" سلسلة من اللقاءات نعرض لكم الجزء الثاني منها، وهي مع الممثلين أسعد رشدان ونهلة داوود وبديع أبو شقرا وجناح فاخوري، إضافة لمخرج ومنتج العمل نديم مهنا في الفيديو المرفق.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو - "بردانة أنا" يطرح علامات إستفهام حول نهلة داوود كممثلة.. وجناح فاخوري: "رح تكرهوني... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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