شاهد.. رانيا يوسف سعيدة بالانتقادات على فستانها: “دا معناه إن أنا موجودة ومحسوسة”!

كتب امير فتحي في الأحد 22 سبتمبر 2019 03:02 مساءً - أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل مرة جديدة على السجادة الحمراء وذلك في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وردا على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب إطلالتها التي وصفها الكثيرون بالجريئة، عبرت رانيا يوسف، خلال تصريحات صحفية، عن رضاها عن ذلك بالقول ” الناس مركزة معايا زيادة ودا شيء كويس دا معناه إن أنا موجودة ومحسوسة”.