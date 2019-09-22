قادير دوغلو: ليس من الرجولة منع الزوجة ارتداء «شورت»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد الفنان التركي قادير دوغلو أن علاقته بزوجته النجمة نسليهان أتاغول لا يمكن أن تتغير أبعادها، وتتحول من حب إلى صداقة.

قادير قال: «حبيبتي نسليهان اخترتها كزوجة لي في هذه الدنيا، ستبقى حبيبتي الوحيدة طوال حياتي وحتى ربما في ما بعد الحياة، ‏لا يمكن أن تصبح صديقتي أو مثل أختي أو قريبتي، ستبقى حبيبتي في كل وقت».

وأضاف: « برأيي شخصان عاشقان يمكن أن يصبحا شخص واحد، يمكن للصداقة بين اثنين أن تتضاعف لكن الحب اتحاد (أن يصبحا شخص واحد).. هكذا أشعر».

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النجم التركي شدد على أنه لا يمكن ولم يفكر في أن يطلب من زوجته اعتزال التمثيل والتفرغ لحياتهما الزوجية، مبرراً ذلك بقوله: « وقعت في عشق نسليهان خلال قيامها بعملها، ماذا سأقول؟ اتركي هذا العمل و اجلسي في المنزل!، هذا لا يمكن، لم تخرج من فمي أو قلبي أي كلمة أو فعل مسيئ لها ولن يحصل».

الفنان الذي وقع في حب زوجته خلال كواليس مسلسل «فاتح حربية» عام 2013 انتقد المجتمعات الذكورية، وشدد على ضرورة دعم حرية المرأة الشخصية قائلاً: «في المنطقة التي نعيش بها للأسف الرجال يحاولون التحكم بالنساء، ويظنون أنهم أقوى وفي مرتبة أعلى من النساء، ويتصرفون على هذا الاساس».

وتابع: «الرجولة الحقيقية ليست هكذا بتاتا.. ليست عن طريق منع النساء من ارتداء شورت أو منعهن من الذهاب لمكان معين، أو لقاء شخص معين، الضغط عليهن ليس من الرجولة، يجب عليك الوقوف بجانبها وأن تحترم حريتها».

من ناحية أخرى، كشف قادير دوغلو عن استعداده للمشاركة في عمل مسرحي مقتبس من مسرحية انجليزية كوميدية تدور أحداثها في الستينات ومبنية على أحداث حقيقية بين ثمانية أشخاص.‪