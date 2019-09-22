إنجين التان مختلف تماماً بـ«لوك» جديد في جولة تسوق مع أصدقائه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رصدت عدسات الباباراتزي الفنان التركي إنجين التان في أحدث ظهور له خلال جولة تسوق مع اثنين من أصدقائه بأحد مراكز التسوق بإسطنبوة.

اللافت كان الـ«لوك» الجديد الذي بدا عليه نجم مسلسل «قيامة أرطغرل»، حيث تخلى عن شعره الطويل، مع تغيير قصته إلى الشعر الأملس، كما تخلى عن لحيته، وأبقى على شارب كثيف.

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إنجين سيظهر بهذا الـ«لوك» ضمن أحداث مسلسله الجديد «الرصاصة» الذي يشارك بطولته أمام الفنانة التركية بورتشين تيرزي أوغلو، والمنتظر أن يُعرض عبر شاشة foxtv، وقد كشف أول إعلان ترويجي للمسلسل عن قيام إنجين بتجسيد شخصيتين في إطار بوليسي حول قصة حب بحقبة السبعينات، ومن المفترض أن يعرض المسلسل خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبل.

يُذكر أن إنجين قدم 5 مواسم من المسلسل التاريخي التركي الأشهر حالياً، حيث جسد فيه حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وقد حقق المسلسل نجاحاً كبيراً، منذ بداية عرضه عام 2014، كما تم عرضه في عدة دول عربية وأوروبية.