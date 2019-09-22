بيرجوزار كوريل تحت الإقامة الجبرية في منزلها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اضطرت الفنانة التركية بيرجوزار كوريل إغلاق المقهى الخاص بها في منطقة جيهانغير، كما رفضت المشاركة في أي عمل فني جديد لتوفير أكبر قدر ممكن من الراحة لجسدها بعد حملها في مولودها الثاني، في الوقت الذي استمرت فيه بتقديم مسرحيتها «البنات والأولاد».

بيرجوزار تعرض لوعكة صحية شكّلت خطر على حملها، الأمر الذي اضطر الأطباء لمنعها من مزوالة نشاطها المسرحي، كما نصحوها بالراحة التامة والتزام المنزل، وذلك حفاظاً على سلامة الحمل وحياة جنينها، وبالتالي اعتذرت النجمة التركية عن تقديم المسرحية.

يُذكر أن بيرجوزار كوريل تزوجت من خالد أرغنش الشهير بـ«السلطان سليمان» عام 2009 بعد قصة حب نشأت بينهما في كواليس مسلسل «ويبقى الحب»، وفي فبراير 2010 رُزق الزوجان بابنهما الوحيد «علي».

من ناحية أخرى، كان مسلسل «أنت وطني» آخر عمل درامي عُرض للزوجين، في الوقت الذي يُعرض لخالد حالياً فيلم «كازابلانكا» الذي يشارك في بطولته أمام أمير كرارة، غادة عادل، وعمرو عبدالجليل، وغيرهم، كما عُرض لبيرجوزار حديثاً فيلم «حب واحد وحياتين» الذي شاركت في بطولته أمام أنجين أكيوريك.