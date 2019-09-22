صورة تجمع بسمة وهبة بوالديها في ظهور نادر لهما.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الإعلامية المصرية بسمة وهبة بصورة حديثة جمعتها بوالديها، في ظهور نادر لهما.
الإعلامية المصرية عبرت عن إعجابها الشديد بالعلاقة التي تربط والديها، بقولها: “عارفين مين هو الوليف ؟ ..الشخص اللي بتأنس لوجوده؛ تألفه و تتآلف معاه ! كل بنت بتحلم تقابل الشريك اللي يمشي معاها الطريق ، الطريق بكل ما فيه من لحظات صعبة ولحظات حلوة”.
وأضافت: “فضلت على طول بحلم بالوليف، اللي شوفت قيمته ومعناه في علاقة أقرب وأغلى الناس ، والدي ووالدتي اللي في كل خطوة كنت بشوف فيهم معنى العلاقة الحقيقية اللي بتجمع ما بين أتنين متجوزين ؛ بعد ما بنعدي مرحلة الحب والبدايات ، لنصفين بيكونوا واحد بجد، بعصبيتهم وخناقهم .... ب “عايز تاكل ايه انهارده ؟” ... “مش عارف” ... “انت لازم تتعبني” ... “يا ستي و انا مالي اعملي اللي انتِ عايزاه” !!
وتابعت: “الحوار التقليدي اللي عمره ما بيبقى قديم ولا عمره بيكون “تقيل”.. باحتياجهم لبعض اللي ممكن حتى ما يتقالش بصوت عالي ، بس بمجرد نظرة عين ، أو كلمة ليها معنى !! بالسن اللي له حكمه .. وبوقفتهم دايما جنب بعض حتي وهما مش قادرين ! بنظرة حنان ساعة المرض .. بطبطبه علي الكتف لحظة الخسارة ! بدمعة نازله من خوف وقلق !”.
واختتمت كلامها بقولها: “كل ما سبق هو معني لكلمة “الوليف” !.. كل ما سبق هو معني لأجمل رحلة ممكن يعيشها أتنين مع بعض.. علي نفس الطريق طول الطريق بأحزانه قبل أفراحه ! ويا بخت من له “وليف” ! ربنا يخليكم ليه يا أغلى الناس ، يا أعز الناس ويخليكم لبعض”.
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