حنان مطاوع.. أخفت حملها بسبب مسلسل ووضعت في الشهر السابع

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رزقت الفنانة حنان مطاوع، بابنتها الأولى أمانيا، من زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني، قبل فترة قصيرة وذلك بشكل مفاجئ.

بعض المصادر الفنية كشفت أن حنان مطاوع علمت بحملها في طفلتها قبل رمضان بأيام قليلة وصورت مسلسل “لمس أكتاف”، ومسلسل “الرحلة”، مستغلة عدم ظهور ملامح الحمل عليها.

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وأضافت المصادر، أن حنان مطاوع، ولدت طفلتها في الشهر السابع، وأن إخفائها حملها ليس الخوف من الحسد، ولكن بسبب تعاقدها على مسلسل “النهاية”، مع المخرج ياسر سامي، وبطولة يوسف الشريف.

الفنانة حنان مطاوع، كانت قد فاجأت متابعيها بنشر صورة من غرفة العلميات بعد ولادتها لابنتها أماليا، على الصورة قائلة: “من فترة قريبة ربنا رزقني أنا وزوجي الحبيب بأجمل هدية من رب العالمين.. بإبنتي أماليا ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس علي فكره أماليا اسم مصري قديم (فرعوني) معناه الأميرة الصغيرة إبنه الملك”.

يذكر أن الفنانة حنان مطاوع، تعيش حالة نشاط فني خلال السنوات الأخيرة بسبب حجم الدور الذي يعرض عليها وأدائها للشخصيات التي تبقى عالقة مع الجمهور.