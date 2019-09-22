أصالة تشع أناقة بالأخضر في تبوك احتفالاً باليوم الوطني السعودي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة السورية أصالة في حفل غنائي ضخم أحيته بمشاركة النجمين أصيل أبو بكر وعبدالله الرويشد في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك احتفالاً باليوم الوطني السعودي.

أصالة لاقت ترحيباً قوياً من الحضور بمجرد صعودها على المسرح، حيث سرقت الأنظار بطلّة خضراء مختلفة، ارتدت فيها فستان منفوش، كما حرصت على وضع وشاح يحمل شعار «همّة حتى القمة» مع صورتي ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز ،وولي العهد محمد بن سلمان.

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بمشاركة أبو بكر والرويشد، قدمت أصالة أغنية الراحل أبو بكر سالم «ما عيلنا يا حبيبي ما علينا» وسط تفاعل قوي من الحضور، لتشعل النجمة السورية أجواء الحفل بتقديم أغنية «يحق لك يالسعودي ترفع الهامة» للنجم عبد المجيد عبدالله، كما شدت أصالة بباقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، وفي لقطة عفوية فاجأت الجميع، صعدت فتاة سعودية إلى المسرح لترقص على نغمات أصالة بشكل زاد حماس الحضور بالتصفيق الحاد.

من ناحية أخرى، تعيش أصالة حالة من النشاط الفني، حيث اطلقت ألبوم جديد بعنوان «في قربك»، كما فاجأت جمهورها بديو غنائي يجمعها بالفنان المصري الشعبي مصطفى حجاج بعنوان «لما تقول يا عوم»، وهي الأغنية الدعائية لفيلم «ولاد رزق2»، من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، وتوزيع جلال حمداوي.