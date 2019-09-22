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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ردت الفنانة المصرية رانيا يوسف، على منتقدي فستانها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.
رانيا يوسف، قالت في تصريحات صحفية: “لا أعلم سبب الانتقادات التي اتعرض لها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأضافت: “الناس مركزة معايا زيادة ولا أعلم السبب ولكن هذا معناه أنني موجودة ومحسوسة، وهذا شيء لطيف”.
وتابعت: “الفستان شيك ولطيف وكلاسيك ولا يستدعي هذا الكلام”، موضحة أن أنها لا ترد على الانتقادات، ولكنها تضحك منذ انتشارها لان الناس تعمل كومنتات مضحكة.
الفنانة رانيا يوسف، غادرت المهرجان يوم السبت، وكشفت عن سبب ذلك قائلة: “كنت أتمنى الاستمرار في المشاركة بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، لكن ارتباطي في تصوير مسلسل “الآنسة فرح” جعلني أعود سريعًا، حيث أنني حصلت على إجازة قصيرة من التصوير لحضور فعاليات الافتتاح والعودة مرة أخرى”.
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف لمنتقدي إطلالتها في الجونة: مش عارفة الناس مركزة معايا ليه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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