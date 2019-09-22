باريس هيلتون تعلق على إطلالة مي عمر الأخيرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت النجمة العالمية باريس هيلتون الفنانة المصرية مي عمر، بالتعليق على إطلالتها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

مي عمر، كانت قد نشرت صورة لإطلالتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، لتقوم هيلتون بالتعليق عليها بمجموعة من القلوب تحمل اللون الموف وهو لون الفستان.

وردت عليها مي عمر قائلة: “شرف لي أن أري تعليقاتك عندي لأنني من معجباتك”.

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وكانت الفنانة مي عمر، قد تألقت خلال حفل افتتاح المهرجان بفستان موف من تصميم زهير مراد.

يذكر أن مي عمر شاركت في رمضان 2019 في مسلسل “ولد الغلابة” وهو من بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي.

مي قالت في تصريحات صحفية إن الدور كان فرصة كبيرة لها، وتحضرت له لفترة، وسبب لها مشاكل نفسية وعقدة كبيرة، وخاصة أن شخصية فرح مركبة وتحتوي على العديد من التناقضات، فهي لا تحب الشر ولكنها قتلت، مؤكدة أن الدور جعلها تفكر كثيرا قبل اختيار دورها لأنها لا تريد الظهور من أجل التواجد فقط.