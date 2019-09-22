تفاصيل المرض الذي أدخل هنا الزاهد المستشفى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري طلعت زكريا، تطورات الحالة الصحية للفنانة هنا الزاهد، بعد الأزمة التي تعرضت لها وتم نقلها لإحدى المستشفيات بسنغافورة.

طلعت زكريا، قال في تصريحات صحفية: “الحمد الله هنا بقت كويسة، وخرجت من المستشفى واطمنا عليها”.

وأضاف، أنها عانت من مغص شديد بالمعدة، وارتفاع شديد في درجة حرارتها، ودخلت في مرحلة شديدة من القيء.

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كما كشف أن الأطباء أكدوا انها أصيبت بـ”فيرس” والحمد الله خضعت للعلاج، وخرجت من المستشفى بعد تحسن حالتها، والاطمئنان على حالتها الصحية بالكامل.

الفنان أحمد فهمي، كشف عن تعرض زوجته هنا الزاهد لوعكة صحية، خلال قضائهما شهر العسل، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام” صورة لزوجته الفنانة هنا الزاهد من المستشفى.

وكان الفنان أحمد فهمي، قد قال في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك: ”شكرا لكل الناس اللي بتسأل على هنا، ومعلش مش عارف أرد على كل الناس، لأنى كنت محتاس لوحدي.. الموضوع إننا فى المستشفى هنا فى سنغافورة وهنقعد 3 أيام تحت الملاحظة، ولو محصلش تحسن هيبقى في جراحة.. الموضوع بابه ومفاجئ”.