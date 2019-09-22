ريهام عبدالغفور تسخر من إطلالتها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، بصورة من إطلالتها في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة.

ريهام عبدالغفور، نشرت صورة لها وإلى جانبها صورة من مغسلة سيارات، وعلقت عليها قائلة: “أنا قلت حيسفوا عليا بأنه ريش وفرخة وكده بس الحمد لله طلعت carwash”.

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تعليق ريهام عبدالغفور، جاء بعد سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي من إطلالات النجمات في حفل افتتاح المهرجان، ووصفوا أغلب الإطلالات بالدجاج.

حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي حضره عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ومنهم يسرا، ليلى علوي، كندة علوش، عمرو يوسف، شريف منير، شريف رمزي وزوجته، كريم فهمي، نجلاء بدر، رشا مهدي، منى زكي، رانيا يوسف.

يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 وتهدف ‏إلى ‏جمع ‏صناع ‏السينما في المنطقة ‏بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم ‏أفضل ‏إبداعاتهم ‏السينمائية، ‏وهو الأمر الذي ‏يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة ‏صناعة ‏السينما ‏العربية نحو ‏الأمام حيث يتنافس ‏ما يزيد عن 80 فيلما.