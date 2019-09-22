تكريم الفنانة لبنى عبدالعزيز في مهرجان «هارموني»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقام مهرجان «هارموني»، برئاسة الإعلامية عبير حلمي في موسمه الثاني داخل الكنيسة الكاتدرائية - احتفالية كبيرة مساء أمس، كُرم فيها عدد من النجوم.

ومن النجوم الذين تم تكريمها الفنانة لبنى عبدالعزيز، والموسيقار حلمي بكر ، والكاتب والسيناريست وليد يوسف، والفنان هاني محروس، والمخرج أحمد خضر، والمخرج نبيل الجوهري، والفنان عاصم سامي، والفنان ماهر لبيب، وبعض الشخصيات السياسية.

يذكر أن “هارموني” مهرجان فني ثقافي للمواهب الصوتية على مستوى مصر والوطن العربي متخصص في مجال الترانيم والألحان القبطية باختيار لجان متخصصة في مجال الموسيقي والألحان، وشارك في مسابقة المهرجان 260 صوليست و13 كورالا، وتم تصفيتهم إلى أفضل 10 وعرض أصواتهم على جميع الضيوف، لاختيار الأفضل.