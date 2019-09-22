سيرين عبدالنور تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال اللبناني فريد رحمة، ونشرت فيديو من الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.

سيرين عبدالنور، ظهرت في الفيديو وهي تختضن زوجها فريد رحمة وتقبله برومانسية، وعلقت قائلة: «انت عيدي انا ... بحبك لتخلص الدني كل عيد وانت بخير وصحة يا حبيبي».

وحصد الفيديو على العديد من التعليقات التي تمنت لها حياة زوجيه سعيدة مع زوجها ووالد أبنائها.

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وكانت سيرين، قد تعرضت لانتقادات قاسية بعد انتشار فيديو لها، خلال حفل عيد ميلاد الفنان اللبناني وائل كفوري، ال ٤٥ وهي ترقص معه بطريقة أثارت غضب الكثيرين رغم حضور زوجها للحفل.

من ناحية أخرى، اثيرت شائعة قوية حول وجود مسلسل جديد يتم التجهيز له حالياً، تشارك سيرين في بطولته أمام الفنان السوري باسل خياط، على أن يكون من إخراج رامي حنا، وإنتاج ايغل فيلمز، وفي الوقت الذي أكدت فيه سيرين مشاركتها في المارثون الرمضاني لعام 2020، لم تصرح بأي تفاصيل حول العمل المنتظر.

يُذكر أن سيرين عبدالنور شاركت في المارثون الرمضاني الماضي في بطولة «الهيبة» بموسمه الثالث أمام النجم السوري تيم حسن، والعمل من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبدو شاهين وأويس مخللاتي، وغيرهم.