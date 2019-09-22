داليا البحيري تكشف تفاصيل دورها في «فلانتينو».. وسبب مغادرتها للجونة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية داليا البحيري، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بإطلالة مميزة خطفت بها الأنظار.

داليا البحيري، كشفت خلال لقائها مع فضائية on e، أنها اختارت إطلالتها مع مصمم الأزياء هاني البحيري، واختارت شكل ولون مختلف ليكون مميزا على السجادة الحمراء.

وأضافت، أنها تواصل تصوير مسلسل “فلانتينو”، مع الفنان عادل إمام، معبرة عن سعادتها للوقوف أمام الزعيم للمرةالثانية بعد فيلم “السفارة في العمار”.

وكشفت تفاصيل دورها في المسلسل قائلة إن الدور مختلف تمامًا عليها حيث تؤدي دور بنت من طنطا، وهي منها أصلًا ولهذا وافقت على السيناريو، كما أنها كانت تتمنى العمل مع المخرج رامي إمام، وحدث ذلك.

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داليا البحيري، اضطرت لمغادرة الجونة يوم الجمعة لكي تلحق بفريق عمل المسلسل والذي سبقها في التصوير بأيام.

المسلسل كان قد تم تأجيله العام الماضي ولم يعرض في السباق الرمضاني مثلما كان مقررا له بسبب عدم اكتمال التصوير.

“فلانتينو” بطولة الفنان الكبير عادل إمام، ودلال عبدالعزيز، وداليا البحيري، وراينا محمود ياسين، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من النجوم.