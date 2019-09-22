ارتفاع صافي الدين العام للأردن 5% في 7 أشهر

ارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 5% إلى 28.24 مليار دينار (39.8 مليار دولار)، مقارنة مع 26.9 مليار دينار في نهاية 2018.

وأظهرت الإحصائيات التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، اليوم الأحد، أن صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية يوليو/تموز الماضي بلغ 15.7 مليار دينار، في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.5 مليار دينار.

ويشكل صافي الدين العام الأردني ما نسبته 90.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

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وارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4.4% إلى 28.07 مليار دينار (39.5 مليار دولار)، مقارنة بـ26.9 مليار دينار في نهاية 2018.

ونما الناتج المحلي الإجمالي للأردن 2% في الربع الأول من العام الجاري، صعودا من 1.8% في الأشهر الـ3 السابقة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني نحو 2.5% في 2019 بأكمله.

وشرع الأردن بتنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية في اقتصاده أقره صندوق النقد الدولي عام 2016، بهدف خفض الدين العام الأردني عام 2021 إلى نسبة 77% من مستوى مرتفع بلغ 99% في ميزانيات الأعوام الماضية.