"الجونة السينمائي" يحتفي بالفيلم المصري "لما بنتولد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفى مهرجان الجونة السينمائي بفيلم "لما بنتولد" للمخرج المصري تامر عزت، وهو آخر عمل كتبته المصرية الراحلة نادين شمس، بعرضه ضمن قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة.

وأقام المهرجان عرضًا خاصًا للفيلم، رفع لافتة "كامل العدد" على مسرح المارينا، بحضور صنّاعه دانا حمدان، وعمرو عابد، وأمير عيد، وبسنت شوقي، وابتهال الصريطي، وسلمى حسن.





وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور العرض، منهم ميس حمدان، أروى جودة، صبا مبارك، ناردين فرج، كريم قاسم، أحمد حاتم، منى زكي. إلهام شاهين، تامر هاشم، أحمد داود، علا رشدي، هند عبدالحليم، عبدالرحمن أبو زهرة، تارا عماد، مي عمر، والمخرج محمد سامي.





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ويعتمد فيلم "لما بنتولد" على البطولة النسائية ويتناول 3 قصص مختلفة لكل قصة موضوعها الخاص، منها قصة فتاة مسيحية تخوض تجربة عاطفية مع شاب مسلم، ليقابلا من خلال ذلك العديد من العقبات التى ستتحول لشكل واقعي فى آخر الأحداث.





وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، الخميس، وتستمر حتى 27 سبتمبر/أيلول الجاري.