بالفيديو.. حميد يوسف يوجه رسالة لجماهير الوصل الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد حميد يوسف مدير الوصل الإماراتي أن فريقه قدم مباراة جيدة المستوى أمام النصر، لافتا إلى أن الحظ لم يكن حليفا لهم، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الجمعة على استاد آل مكتوم.

وخيم التعادل السلبي على المباراة التي أقيمت بالجولة الأولى من دوري الخليج العربي، وسط حضور جماهيري مقبول من الطرفين.

وصرح يوسف عقب انتهاء المباراة قائلاً: "اللاعبون قدموا أداء جيدا خلال اللقاء، ولكن غاب عنا التوفيق في العديد من الفرص التي أتيحت لنا".

وأضاف: "حضور الجماهير أسعدني للغاية، أتمنى مواصلة الدعم خلال مباريات الفريق المقبلة، خاصة ضد العين في الجولة الثانية".

وأنهى حديثه بقوله: "الفريق يتطور بشكل مستمر وملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وعلينا أن نأخذ الأمور بشكل منفصل".