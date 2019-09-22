أستراليا ضيف شرف المهرجان الدولي للفيلم في مراكش

اختار المهرجان الدولي للفيلم بمراكش الذي يطلق دورته الثامنة عشرة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، السينما الأسترالية "ضيف شرف" دورته الجديدة.

وقالت إدارة المهرجان، في بيان: "نحتفي بالسينما الأسترالية بوصفها واحدة من بين الأقدم في العالم.. أستراليا أمتعت العالم بأفلام مميزة وأخرى حققت نجاحات كبيرة على مستوى الإيرادات".

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وأضافت: "طالما كانت الطبيعة الخلابة لقارة أستراليا حاضرة في هذه الأفلام بشكل كبير، هي أماكن مفعمة بالإلهام والحياة والمشاهد السينمائية القوية".

وأشارت إدارة المهرجان إلى أن وفدا رفيعا من الممثلين والمخرجين الأستراليين سيشاركون في الدورة القادمة.

وتقام الدورة الثامنة عشرة من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في الفترة من 29 نوفمبر/تشرين الثاني إلى السابع من ديسمبر/كانون الأول 2019.

وقدرت إدارة المهرجان عدد الذين حضروا عروض أفلام الدورة السابقة بنحو 110 آلاف شخص.