"الأرض تحت قدمي" يحصد جائزة مهرجان سلا المغربي

فاز الفيلم النمساوي "الأرض تحت قدمي" لمخرجته ماري كروتزر بالجائزة الكبرى للدورة 13 لمهرجان فيلم المرأة بسلا، الذي انطلق في 16 سبتمبر/أيلول الجاري، وأسدل عليه الستار مساء السبت.

كما فاز الفيلم بجائزة أحسن سيناريو وتسلم سفير النمسا بالمغرب الجائزة نيابة عن المخرجة.

وتقاسم فيلم بنت الريح من إخراج الممثلة المغربية لطيفة أحرار وفيلم "400 صفحة" من إخراج غزلان أسف جائزة الجمهور الشبابي للفيلم القصير.

وكانت جائزة الجمهور الشبابي للفيلم الطويل من نصيب المخرج عز العرب العلوي عن فيلمه "كيليكيس..دوار البوم"، وجائزة الفيلم الوثائقي من نصيب الفيلم الألماني "في البحث".

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وفازت بجائزة أحسن دور نسائي الممثلة المقدونية زوريكا نوشيفا عن دورها في فيلم "الإلاه موجود"، في حين تقاسم جائزة أحسن دور رجالي الممثلون الصينيون عيسى ياسان وكالبينور راحماتي وموسى ياسان عن أدوارهم في فيلم "الوداع الأول".

وحصل فيلم "الإله موجود" أيضا على جائزة التحكيم الخاصة.

واستحدث المهرجان جائزة جديدة هي جائزة اليونسكو، مخصصة لمخرج يتناول قضايا المرأة وتم منحها هذه الدورة مناصفة للفيلمين "الإله موجود" و"وظيفتها"، وهو فيلم يوناني صربي فرنسي مشترك.

وانطلقت أولى دورات المهرجان في 2004، ويعتبر من أهم المهرجانات العربية والأفريقية المعنية بالإنتاج السينمائي، الذي يناقش قضايا المرأة المعاصرة ومشكلاتها.

وتنافس خلال 6 أيام 12 فيلما في مسابقة الأفلام الطويلة، بالإضافة إلى 5 أفلام وثائقية. وحلت تونس ضيفة شرف هذه الدورة وعرضت 5 أفلام روائية طويلة.