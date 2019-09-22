السوداني صهيب الباري يتسلم جائزة فارايتي بـ"الجونة السينمائي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلم المخرج السوداني صهيب قسم الباري جائزة مجلة فارايتي الأمريكية التي تقدمها لأفضل موهبة عربية، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

ويأتي تكريم صهيب عن فيلمه الوثائقي "حديث عن الأشجار"، المشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة.





وأكد صهيب سعادته بالجائزة، لافتا إلى أن أول مقال كُتب عن فيلمه وقت عرضه الأول في مهرجان برلين السينمائي كان في مجلة فارايتي.

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وتدور أحداث الفيلم حول 4 من صناع الأفلام في السودان، يتحدثون عن شغفهم بالسينما بعد سنوات من الغياب عنها، ومن أجل استعادة حلم حياتهم في جعل السينما واقعا في بلادهم، يصممون مجددا على إحياء علاقتهم بالشاشة الكبيرة، عبر تأهيلهم دارا قديمة للعرض في الهواء الطلق.

يذكر أن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي انطلقت الخميس وتستمر حتى 27 سبتمبر/أيلول الجاري.



