مرة جديدة، هيفا أجمل نساء العالم عن بلدها لبنان

مرة جديدة، استطاع جمال النجمة اللبنانية هيفا وهبي أن يكون جواز عبور لها الى كل العالم وذلك بعدما دخل اسمها ضمن قائمة أجمل نساء العالم عن بلدها لبنان وذلك في استفتاء أجراه موقع UberFacts.

ونشر الموقع صور الجميلات اللواتي دخلت اسمائهن ضمن القائمة منهن: Kate Menson غانا – Petra Silander السويد – Nina Agdal الدانمارك – Lui Yifei الصين – Claudia Tavel بوليفيا، Gisele Bündchen البرازيل وغيرهن.

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وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اختيار هيفا وهبي كأكثر النساء جمالاً في العالم، ففي السنوات الماضية برز اسمها عدة مرات في أهم المواقع الاجنبية خاصة أنها تتمتع بجمال وجاذبية وكاريزما وأناقة ملفتة.

من جهة أخرى، تستعد هيفا لتصوير فيلم سينمائي جديد بعنوان “عقد الخواجة” انتاج محمد وزيري، بطولة أحمد الفيشاوي، معتصم النهار، أروى جودة وغيرهم. الفيلم قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، اخراج محمد حماقي.

كذلك ستحيي هيفا حفل ملك جمال لبنان لعام 2019 يوم الأربعاء المقبل في حفل ستنقله محطة MTV لاحقاً.