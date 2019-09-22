أحمد الفيشاوي وندى كامل.. قُبلات "استعراضية" لتغطية خلافات تعصف بعلاقتهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم الجدل الكبير الذي أثاره الفنان المصري أحمد الفيشاوي العام الماضي بتقبيله زوجته ندى كامل على السجادة الحمراء خلال مهرجان الجونة بدورته الثانية، إلا أنه لم يتردد هذا العام وفي الدورة الثالثة للمهرجان من إعادة الجدل بتقبيله زوجته مرة أخرى مُتعمدًا إثارة الجدل.

ويبدو أن قبلات الفيشاوي الكثيرة لزوجته وفي أكثر من مناسبة هي مجرد وسيلة للفت الانتباه لا أكثر؛ إذ إن علاقتهما ليست على مايرام كما يتردد، فقد انتشرت قبل مدة أنباء عن انفصالهما لولا تدخل والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وحلّ الخلاف بينهما.

وترددت مؤخرًا أنباء عن وقوع خلاف كبير بينه وبين كامل في أحد فنادق الجونة حيث يقيمان، فيما وقع خلاف يوم أمس لم يكن بسيطًا بحسب بعض الصفحات المختصة بأخبار المشاهير، والتي نقلت الأخبار عن مصادر موثوقة من داخل كواليس المهرجان.

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وأكدت هذه المصادر أن الخلاف الذي وقع بينهما يوم أمس دفع كامل لمغادرة الجونة والتوجه إلى القاهرة، وأضافت هذه المصادر أن الفيشاوي اتفق مع زوجته على الانفصال على أن يعلنا الأمر رسميًا بعد الانتهاء من فعاليات مهرجان الجونة.

ولأن هذا الخلاف ليس الأول بين الفيشاوي وزوجته ندى كامل، توقع البعض أن يكون مجرد مشكلة عابرة ستنتهي قريبًا وقد يفاجأ الجهور بتواجدهما سويًا على السجادة الحمراء في حفل الختام.