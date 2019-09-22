ميس حرب: زوجي يدعمني كثيراً.. ومنبري الأهم هو السوشال ميديا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تختار الفنانة السورية الشابة ميس حرب إطلالاتها في الحفلات والمناسبات بنفسها، مبينة في تصريح لموقع فوشيا أنها تنتقي ما يلائم كل مناسبة.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة بالحفل الذي أقيم على مسرح دمر المكشوف في العاصمة السورية دمشق في يوم الأغنية السورية.

وأكدت حرب أنها لاتُعتبر مقلة بطرح أغنياتها خاصة وأنها تعتمد على جهدها الخاص دونما دعم من شركات إنتاج، كاشفة أنها حالياً تحضر لإطلاق ألبومها الجديد الذي سيضم خمس أغنيات، ومعتبرة أن من يعتبرها مقلة فربما يكون بالمقارنة مع من يطلق كل مدة أغنيات تجارية.

وكشفت عن علاقتها بزوجها الموسيقي رشيد هلال ودوره في خطواتها الفنية، خاصة وأنه رئيس فرقتها ويقدم لها الدعم بكل أشكاله.