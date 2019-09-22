قادير دوغلو: وقعتُ في حب نسليهان بهذا المُسلسل.. وهكذا أتعامل مع غيرتي عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدث الممثل التركي قادير دوغلو في حوارٍ مطولٍ مع صحيفة "بوستا" التركية عن علاقته مع زوجته الممثلة نسيلهان أتاغول وعن الغيرة والحب.

وفي سؤالٍ عمّا إذا كان يغارُ عليها بطريقةٍ تدفعهُ إلى منعها من التمثيل، أجاب قادير قائلاً: "وقعتُ في غرامها خلال عملها في مسلسل "فاتح حربية"، مضيفًا باستغراب: "هل يعقل أن أطلب منها أن تترك عملها وتجلس في البيت؟..هذا لا يمكن أبدًا ولم تخرج من فمي أو قلبي أي كلمةٍ أو تصرّفٍ يسيء إليها ولن يحصل".

ولم يتوقف قادير عند هذا الحد، إذ أشار أثناء حديثه عن نسليهان إلى حرية المرأة وما تتعرض له المراة التركية من سيطرةٍ ذكورية، مؤكدًا أنه مع حرية المرأة، قائلاً: "في المنطقة التي نعيش فيها يحاول الرجال التحكم بالنساء، ويظنون أنّهم أقوى وفي مرتبة أعلى لذا يتصرفون على هذا الأساس".

واعتبر أنَّ الرجولة ليست هكذا أبدًا، إذ إنَّ الضغط عليهن ليس من الرجولة، بل إن الرجولة تقتضي عليك الوقوف بجانب المرأة وأن تحترم حريتها.

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وكشف قادير عن أنّه وعلى الرغم من غيرته على نسليهان، إلا أنّه يحاول التأقلم مع كونها نجمةً ولها جمهورٌ كبير.

وعمّا إذا كان حبه لزوجته قد تغير مع الأيام، أكدَّ قادير على أنَّه اختار نسليهان لتكون زوجته وستبقى حبيبته الوحيدة طوال حياته وحتى بعد الحياة، وأنها لن تتحول في يومٍ من الأيام إلى صديقته أو أخته او قريبته وإنما ستكون دائمًا وأبدًا حبه الوحيد على هذه الأرض.

يذكر أن قادير ونسليهان تزوجا منذ ثلاث سنوات، ولم ينجبا حتى الآن.