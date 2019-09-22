متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الفنانة السورية ليندا بيطار، في حفل الأغنية السورية الذي ضمّ عددًا من الفنانين السوريين الذين قدموا أغنيات معاصرة وأغنياتٍ خاصةٍ بهم على مسرح دمر المكشوف بالعاصمة السورية دمشق.
وأكدت بيطار في تصريحٍ لموقع "فوشيا" أنّها مثل العديد من الفنانين الشباب الذين يُنهكون من أجل تحضير وتقديم أيِ أغنيةٍ جديدة خاصة مع غياب شركات الإنتاج التي تؤثر على المطرب السوري.
وحول خياراتها الفنية شدّدت على أنها تهتم بالتفاصيل، وأنّها تركّز على الكلمات، وتسعى إلى أن تلامس الأغنية إحساسها حتى تستطيع تقديمها بالشكل الأمثل.
كما تحدثت عن أنشطتها وتحضيراتها المقبلة، واختيارها لإطلالاتها بشكل دائم في المناسبات والاحتفاليات.
كانت هذه تفاصيل خبر ليندا بيطار: أمضيتُ 6 أشهر وأنا استمع لهذه الأغنية.. ومُقلة لأن الإنتاج صعب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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