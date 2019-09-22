عبير شمس الدين تصف أحلام بالبقرة.. والمُتابعون يتصدون لها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هاجمت الممثلة السّورية عبير شمس الدين، الفنانة الإماراتية أحلام بعد عرض الحلقة الأولى من برنامج "ذا فويس".

وكتبت شمس الدين تعليقاً أبدت فيه استياءها من تعامل أحلام مع المشتركين السوريين في البرنامج: "يبدو كأنّ لدى أحلام مشكلة مع الشباب السوريين الحلوين.. كأن ما ظبط معها ولا سوري قبل.. معقول هذا هو السبب الذي يدفعها إلى أن تقلب وجهها فيهم"، متوّجهة بعبارة غير لائقة لأحلام: "شو هل..."، مستعينة بإيموجي "البقرة".

تعليق الفنانة السّورية أثار التعجب والاستغراب بسبب والذي حمل إساءة واضحة للفنانة أحلام.

وتعرضت عبير لانتقادات من متابعيها على الصفحة، حيث دافع عدد كبير منهم عن أحلام، خصوصا أنّها تحمّست كثيراً للمشترك السوري الأول ربيع فتال، فكبست على الزرّ ووقفت له، لكنه اختار الانضمام إلى فريق الفنانة سميرة سعيد، الأمر نفسه كررته أحلام مع المشترك الثاني ربيع سلوم الذي انضم لفريق راغب علامة.

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من ناحيتها التزمت الفنانة الإمارتية الصمت تجاه تعليق شمس الدين، إذ لم ترد عليها حتى اللحظة.