رنا الأبيض آخرهنّ ورانيا يوسف بينهنّ.. لماذا "خلعت" هؤلاء النجمات أزواجهن؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انفصلت الممثلة السورية رنا الأبيض البالغة من العمر 44 عامًا عن زوجها وائل الدباس في الأيام الأولى من شهر أيلول الجاري، وذلك بعد أن خطب الأخير فتاة ثانية.

الأبيض انفصلت عن زوجها عندما قدمت أوراق قضية خلع، فنجحت ونشرت وثيقة بالموضوع عبر مواقع التواصل، كتبت عليها:" هذه ورقة مخالعتي من السيد وائل الدباس بتاريخ 2019/9/9"، فأثارت الجدل بين الجمهور.

ولم تكن الفنانة السورية هي الأخيرة في الوسط الفني التي تلجأ إلى خلع زوجها، بل سبقتها الكثير من النجمات اللاتي كانت قصصهن مُضيئة عليهن بسبب انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وأن خلع الأزواج ظاهرة منتشرة وليست وليدة اللحظة بين الفنانين.

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فمن الفنانة أنغام إلى قضية النجمين أحمد عز وزينة المشهورة، انتقالاً إلى رانيا يوسف، إليك أشهر قضايا الخلع في الوسط الفني عربيًا.