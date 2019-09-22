انطلاق الحلقة الأولى من الموسم الخامس لـ"ذا فويس" وسط ترقب من الجمهور

انطلقت، أمس السبت، أولى حلقات برنامج المواهب "ذا فويس"،"The voice" ، في موسمه الخامس، الذي يعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، وتتكون لجنة التحكيم من: "محمد حماقي وسميرة سعيد وأحلام وراغب علامة".

نرصد لكم أبرز المحطات في أولى حلقات البرنامج في التقرير التالي:

- بدأت الحلقة بكلمة لكل مدرب عن برنامج المواهب الشهير "The voice"، وأهميته بالنسبة للمواهب الغنائية الجديدة، التي يتم اكتشافها من خلاله من جميع دول الوطن العربي.

- بدأ المتسابق مهدي عياشي، أولى حلقات الموسم الخامس بالبرنامج، واختتم إبراهيم مشولي الحلقة من مرحلة "الصوت وبس".

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- اختار راغب علامة المتسابق التونسي مهدي عياشي، ليكون أول متسابق بالموسم الخامس ينتقل للعروض المباشرة.

- حرص الفنان محمد حماقي، على تجهيز باقات ورد و"تي شيرتات" مكتوب عليها حرف"H"، أول حرف من اسم شهرته، ليكشف خلال الحلقة أنها تي شيرتات عُملت خصيصًا من أجل فريقه بالبرنامج، كما قدم "أسورة" للمتسابقة يمان الحاج، بعد أن وقعت من يده وهو يتفاعل مع غنائها.

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- فيما حرصت الفنانة سميرة سعيد، على تجهيز "سي ديهات" خاصة لأغانيها التي قدمتها عبر مشوارها الفني، وإهدائها لأعضاء فريقها نوعا من التحفيز لهم في مشوارهم بالمسابقة، بالإضافة إلي رفع روحهم المعنوية من خلال "حضنها وتقبيلها لهم".

- واعتمدت الفنانة أحلام، في دعمها لفريقها علي الجانب المعنوي، ورفع الحالة المعنوية لفريقهم من خلال العبارات التي تقولها لهم بأنهم سيكون لهم شأن كبير في الحلقات المقبلة.

- فيما اعتمد الفنان راغب علامة، على دعم فريقه بالبرنامج من خلال بعض عبارات المدح، التي يثني بها على من يقع اختيارهم بفريقه ليكملوا المسيرة في الحلقات المقبلة.

- وتلقي الفنان راغب علامة "البلوك" الأول في الموسم الخامس من البرنامج، بواسطة الفنانة أحلام، بسبب موهبة المشترك إبراهيم مشولي، بعد أن أبهر الحاضرين بأدائه في ختام أولى حلقات مرحلة"الصوت وبس".

- ضم فريق راغب علامة "ربيع سلوم، مهدي عياشي"، وفريق محمد حماقي "أمل الشريف، حفيظة فالكو، يمان الحاج"، بينما ضم فريق أحلام "سلام واسم، شرف أحمد، أحمد رجب، محمد منصوري، إبراهيم مشولي"، وفريق سميرة سعيد "عمر العطاس، ربيع".

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