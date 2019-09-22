بطل "ستموت في العشرين" لـ"الخليج 365": حفاوة الاستقبال عوضتنا غياب السينما بالسودان‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعرب الفنان السوداني محمود السراج عن امتنانه للحفاوة التي قوبل بها فيلم "ستموت في العشرين"، والذي بدأ أول عروضه في مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة.

السراج في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، يقول: "لا أخفى عنك قبل العرض كنت أشعر بالرهبة، وخاصة أني لم أشاهد الفيلم في فينيسيا وتورونتو، لكن أسعدتني حفاوة الاستقبال لكونه يقدم في توقيت لا توجد به سينما بالسودان، وكنت على ثقة بأننا أمام عمل جيد بعد إعجابي بالسيناريو واختيارات الممثلين، وعندما شاهدت مدى اهتمام المنتج المصري حسام علوان والمنتجة النرويجية المشارك إنجريد، وأيضا فريق العمل الذي انضم للمخرج أمجد أبو العلاء".

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وعن شخصية المصور السينمائي "سليمان" التي يؤديها، يقول: "هي أول الشخصيات التي استقر أمجد أبو العلاء عليها بالفيلم، ومن جلستنا الأولى وضعنا ملامحها وتاريخها؛ حيث كنت أتابع معه حلمه في تقديم "ستموت في العشرين"، منذ عام، 2016، و(سليمان) كما قالت عنه صديقته بالفيلم "ست النسا" شخص يحب الحياة ما استطاع إليها سبيلا، متماهيا مع عزلته، وكنا بالبداية نراه في ملابس كلاسيكية مثل التي يرتديها رشدي أباظة بأفلامه، ولكن مصمم الأزياء كانت له رؤية مغايرة وبالفعل كانت هي الأنسب، ومع حبي للشخصية كنت أتمنى له مصيرًا مختلفًا".

فيلم "ستموت في العشرين" مستوحى من رواية " النوم عند قدمي الجبل" للكاتب حمور زيادة، إخراج أمجد أبو العلاء، بطولة مصطفى شحاتة، أسما مبارك، محمود السراج، طلال عفيفي، موسيقى أمين بوحافة، وإنتاج حسام علوان بمشاركة محمد حفظي وإنجريد ليل.