إنجي وجدان: "كفاية حرام متخلفوش لو مش قد المسئولية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعربت الفنانة إنجي وجدان عن غضبها من تعنيف وتعذيب الأطفال، بعد الفيديو الذي انتشر مؤخرًا لرجل يضرب طفلته ليجبرها على الوقوف على قدميها.

ونشرت إنجي تغريده لها كتبتها منذ 2017، عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، قالت فيها: "أطالب بإعدام كل من انتهك عرض طفل، أطالب بإعدام كل من عذب طفلا، أطالب بإعدام كل من تسبب في موت طفل.. كفاية حرام".

وعلقت عليها: "أنا كتبت التويت ديه في ٢٠١٧ ولسه مش شايفة أي حاجة حصلت بخصوص اللي بيحصل في أطفال كتير، لا بد من قانون قوي ضدد ده".

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واستكملت: "ولازم يبقى فيه عبرة لأي حد كفاية حرام متخلفوش لو مش قد المسئولية، متسيبوش ولادكم حوالين أي حد لا تثقوا بأي حد، أنا بجد بتجنن من أي حاجة متعلقة بالأطفال أرجوكم أرجوكم احموا الأطفال".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأبٍ، فلسطيني، يعيش في السعودية، يعذب طفلته ويعنفها بطريقة وصفها رواد مواقع التوتاصل الاجتماعي بأنها وحشية.