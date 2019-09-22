‪محمد منير يطير إلى ألمانيا لهذا السبب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
توجه الفنان محمد منير، صباح اليوم، إلى ألمانيا، لعقد جلسة تشاورية مع أحد المنتجين حول عمل فني جديد يعتبره مفاجأة.
ويختار منير، خلال إقامته في مدينة زيوريخ الألمانية، الأعمال الجديدة المقرر أن يقدمها، والتي وصفها مصدر مقرب من الكينج "في تصريح خاص لـ"الخليج 365" بأنها تحمل عدة مفاجآت.
ومن المقرر أن يحيي محمد منير حفلًا بنادي هيلوبليس بمدينة الشروق، يوم الجمعة 18 أكتوبر المقبل.
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