حلا شيحة: سعيدة بحضور الجونة السينمائي.. وإحسان عبدالقدوس كاتب مختلف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة حلا شيحة عن سعادتها بالتواجد في ثالث دورات مهرجان الجونة السينمائي، لافتة إلى أنها تحضر فعالياته للمرة الأولى، وسعيدة بالجو العام، واجتماع الفنانين والمخرجين والمثقفين في مكان واحد، متمنية له استمرار النجاح.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على هامش افتتاح معرض إحسان عبدالقدوس، احتفالًا بمرور 100عام على ميلاده "فكرة حلوة جدًا أن يتم الاحتفاء بكاتب عظيم وجميل ومختلف ليس له مثيل، وتفاجأت أثناء تواجدي في المعرض أنه صاحب كثير من الأعمال المهمة التي لم أكن أعرف أنها من تأليفه، مثل (حتى لا يطير الدخان)".

Advertisements

وأثنت على فكرة المعرض لأنها تساهم في تعريف الأجيال الجديدة بشخص أثرى الحياة الفنية والثقافية بأعماله المهمة، الأمر الذي من شأنه زيادة وعي الجمهور، وإيصال الفن والتعريف برموزه".

حلا أكدت أنها من محبي فيلم "العذراء والشعر الأبيض" تأليف إحسان عبدالقدوس، وكذلك "الراقصة والسياسي" و"حتى لا يطير الدخان"، وإذا اُتيحت لها فرصة إعادة تقديم عمل من أعمال إحسان ستختار "العذراء والشعر الأبيض".

يُذكر أن حلا شيحة عادت للتمثيل من خلال مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان، والذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي.