بالفيديو.. محمد رمضان يعلن عن مسلسله الرمضاني القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشف النجم محمد رمضان عن استعداده للمشاركة في السباق الدرامي لرمضان 2020، وذلك خلال استضافته ببرنامج "عرب وود"، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وقال رمضان خلال الحلقة: "أتعاون مع المخرج محمد سامي، وهو من سيتولى مهمة تأليف المسلسل أيضًا، وتعاونا في مسلسل الأسطورة الذي عُرض رمضان 2016. وأوضح رمضان "إنه لم يستقر على اسم المسلسل".

ويشارك رمضان، لأول مرة، في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، التي تقام في الفترة من 19 سبتمبر حتى 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.