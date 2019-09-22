أمير رمسيس لـ"الخليج 365": "هنيدي" ساهم في دفع صناعة السينما ويستحق التكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج أمير رمسيس، المدير الفني لـ"الجونة السينمائي"، إن المهرجان حرص على اختيار فيلم جاذب للجمهور لعرضه في حفل الافتتاح "اخترنا أحدث عمل فني، عمره أسبوعان تقريبًا وهو فيلم ad astra بطولة براد بيت".

وبسؤاله لماذا لم تفكر إدارة المهرجان في ضم فيلم "لما بنتولد" للمسابقة الروائية الطويلة، وحتى يصبح للسينما المصرية وجود هذا العام، أوضح: "أنظر للبرمجة وأنا أضع في عين الاعتبار أننا مهرجان دولي لا مصري أو محلي، ونراعي عناصر مختلفة جدا في الاختيار، فيلم (لما بنتولد) أحببته جدا، وتابعت كواليس التحضير له وأجده أنسب لفكرة gala screening، من المشاركة في المسابقة التي هي عبارة عن توليفة تشبه (الطبخة) لها علاقة بالتناغم بين الأفلام المتنافسة".

وتابع "أنا ضد لي ذراع الأمور، حتى نقول إن لدينا فيلما مصريا، ونحتاج لعودة السينما المصرية بقوة قبل أن نبحث عن تواجدها".

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وأشار أمير إلى اهتمام "الجونة السينمائي" بجذب الأفلام التي جذبت انتباه حضور المهرجانات العالمية، مؤكدًا أن من حق المتفرج في المنطقة أن تتاح له تلك الأفلام، "وهي أفلام تعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، لكن في نفس الوقت لا يمكن القول إننا نلغي فكرة العرض العالمي الأول من تفكيرنا، وفي النهاية الانتصار الأساسي للفيلم نفسه".

أمير تحدث عن اختيار المهرجان تكريم الفنان محمد هنيدي، ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، قائلًا: "بالتفكير في شكل الإنتاج السينمائي كما نعرفه حاليا منذ 1997 والتغيير الذي حدث، لا بد أن نتحدث عن هنيدي، الذي حققت أفلامه إيرادات مرتفعة جدًا، وكانت سببًا في خروج السينما المصرية من أزمتها، وشجعت منتجين على بناء دور عرض جديدة، وزيادة الميزانيات، كما ظهر بفضله جيل جديد من الأبطال. إلى جانب أنه كوميديان وممثل مهم، وله دور في دفع الصناعة لمنطقة جديدة، ولكل هذا يستحق الاحتفاء به، ومن المقرر أن يتسلم التكريم في حفل الختام".

أمير أكد أن المهرجان كان حريصًا على الاحتفاء بمئوية الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، مؤكدًا أنه حدث كان لزامًا على إدارة المهرجان الانتباه له، موضحًا "العام الماضي كانت كل الفعاليات مرتبطة بالذكرى العاشرة على رحيل المخرج يوسف شاهين، كما قمنا بإحياء الذكرى الخامسة والعشرين على رحيل فلليني، وذكرى ميلاد إحسان عبدالقدوس المئة لن تتكرر إلا بعد سنوات طويلة، والحقيقة أسرته ساعدتنا جدا بمنحنا مقتنيات نادرة، ساهمت في خروج المعرض بشكل جيد".

مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعالياته دورته الثالثة الخميس الماضي، وتستمر حتى 27 سبتمبر، وبحضور كوكبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي.