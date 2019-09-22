بالصور.. منة فضالي بـ"الجاكوال" على شاطئ البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور من جلسة تصوير خضعت لها على حمام السباحة، عبر صفحتها بموقع "انستجرام". وظهرت منة بالصور وهي تستمتع بوقتها مرتدية ملابس كاجوال ونظارة شمس، وتقف على شاطئ البحر. وتتابع الفنانة منة فضالي حاليًا مسلسل "قيد عائلي"، الذي تشارك في بطولته أمام عدد من النجوم من بينهم عزت العلايلي وصلاح عبدالله وميرفت أمين وبوسي ودنيا عبدالعزيز ومريهان حسين، وتأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة

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