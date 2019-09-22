بالصور.. أنغام في بروفات حفلها بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
نشرت المطربة أنغام مجموعة صور من كواليس التحضير لحفلها المقرر إقامته مساء اليوم الأحد، بالمملكة العربية السعودية، عبر صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام".
وكتبت: "من بروفات اليوم بجيزان بالمملكة العربية السعودية؛ احتفالًا باليوم الوطني".
كانت المطربة أنغام أحيت حفلًا غنائيًا كبيرًا بمحافظة الإسكندرية، الخميس الماضي، 19 سبتمبر.
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