بالصور.. أنغام في بروفات حفلها بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نشرت المطربة أنغام مجموعة صور من كواليس التحضير لحفلها المقرر إقامته مساء اليوم الأحد، بالمملكة العربية السعودية، عبر صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام".

وكتبت: "من بروفات اليوم بجيزان بالمملكة العربية السعودية؛ احتفالًا باليوم الوطني".

كانت المطربة أنغام أحيت حفلًا غنائيًا كبيرًا بمحافظة الإسكندرية، الخميس الماضي، 19 سبتمبر.