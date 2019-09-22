تراند اليوم : بعد دخولها المستشفى في شهر العسل.. منع الطعام عن "هنا الزاهد"

قالت والدة الممثلة المصرية هنا الزاهد، إن ابنتها ممنوعة من الطعام بعد إدخالها المستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية أثناء قضائها شهر العسل مع زوجها أحمد فهمي.

ونقلت الفنانة نهال عنبر رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية عن والدة "الزاهد" قولها، إنها "تتواجد في المستشفى بسنغافورة حاليًا وممنوعة من الطعام تمامًا وتخضع للعلاج بالمحاليل الطبية".

وأضافت: "هنا دخلت المستشفى وهي تعاني من آلام شديدة ووضعت تحت الملاحظة لمدة 3 أيام، ويتواجد معها زوجها أحمد فهمي"، وفقًا لما نقله موقع "في الفن".

وكانت الزاهد نشرت دعاء لها بالشفاء في أول تعليق لها على تعرضها للأزمة الصحية: "اللهم اشفيني فأنت القوي لا شافي سواك اللهم أنت أعلم بوجعي..رب اشفيني شفاءا لا يغادر سقما عاجلا أم أجلا، اللهم اخرج كل سوء ومكروه من جسدي".

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وكان فهمي نشر صورة للزاهد وهي في المستشفى عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، وعلق عليها: "عامة انا مليش فى الحركات البيئة زى دى خالص ولا عمرى كنت هجيب سيرة ولا انزل صور زى دى و بقالى شوية بهزر مع صحابى الزماكاوية عالماتش .. بس احنا برا مصر انا و هنا و بقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة و دلوقتى رحنا لتالت مرة عشان تعبت تانى جدا .. بجد فى ناس مركزة اوى اوى اوى معانا لدرجة ان فى مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسـألوش اى حد من الزملا عن الجائزة اللى واخدها لا بيسالوهم عننا و عن الفرح و عن تدخلى فى شغل هنا و الغريب ان فى بعض الزملاء خاضو فى حياتنا الشخصية .. بجد شكرا جدا لكل الناس اللى فرحنالنا من قلبها و ربنا يديمكو نعمة .. أما بجد اللى مركزين ارجوكوا الحياة مش ناقصة .. احنا فى شهر العسل و بايتين اهو فى المستشفى".

وعاد فهمي بعدها بساعات بسيطة ليحذف الصورة.

يذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد احتفلا بزفافهما في 11 سبتمبر الجاري، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، وعدد من نجوم كرة القدم.