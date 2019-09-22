ماجد المهندس وداليا مبارك لـ "الخليج 365": فخورون بالغناء في حفلات اليوم الوطني السعودي .. وهذه تفاصيلها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 سبتمبر 2019 01:43 مساءً - عاشت حائل ليلةً غنائيةً وطنية رائعة، حيث كان جمهور الفن في المدينة الواقعة شمال السعودية على موعدٍ مع حفلةٍ فنية ساهرة، أحياها الفنانان ماجد المهندس وداليا مبارك في ملعب نادي الطائي.

وحضر الحفلة جمهورٌ غفير، وتزيَّنت أرجاؤها ومدرجاتها بالأعلام الخضراء، والعبارات الوطنية، واستمتع الجميع بأجمل الأعمال الغنائية التي قُدِّمت في أجواءٍ وطنية خالصة، احتفاءً بـ اليوم الوطني السعودي الـ 89، ذكرى توحيد البلاد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز.

"الخليج 365" واكبت الحفلة الغنائية، ورصدت لكم أبرز ما شهدته:

بروفات وكواليس

حضرت الفنانة داليا مبارك إلى حائل فجر يوم الحفلة، وتوجهت فوراً إلى مقر إقامتها برفقة محمد الزرعوني، مدير أعمالها، والهيم، زوجها الأمريكي.

وأجرت داليا البروفات تحضيراً للحفلة بقيادة المايسترو مدحت خميس، الذي قاد الفرقة الموسيقية في الوصلتين الغنائيتين طوال أكثر من ثلاث ساعات، وواصلت أداء البروفات حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الحفلة، ومع ذلك قدَّمت الفنانة المتألقة حفلةً من أجمل حفلاتها الغنائية احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ 89.

في حين، حضر الفنان ماجد المهندس إلى حائل عصر يوم الحفلة برفقة فائق حسن، مدير أعماله، الذي يصاحبه في جميع حفلاته، وتوجه مباشرة إلى مقر إقامته.

وأدى المهندس البروفات التحضيرية مساء يوم الحفلة مع الملحن محمد بودلة الذي وقف على تحضيراته الغنائية.

هذا ما أكدته داليا مبارك لـ "الخليج 365":

عبَّرت الفنانة داليا مبارك في حديثها لـ "الخليج 365" عن سعادتها الكبيرة بأحياء حفلةٍ غنائية بمناسبة اليوم الوطني السعودي، مؤكدة أن إقامة الحفلات الغنائية في السعودية تُعد أولويةً بالنسبة إليها.

وحول حرص الهيئة العامة للترفيه على استقطابها للغناء في الحفلات الفنية التي تشهدها السعودية، قالت داليا: "من حُسن حظي الوجود دائماً في الحفلات السعودية. هذه المشاركة الأولى لي في مناسبة وطنية سعودية، وشعوري لا يُوصف وأنا أشارك في هذه الحفلة التي تأتي احتفاءً بهذه الذكرى العظيمة، وأشكر روتانا، وهيئة الترفيه على إتاحة الفرصة لي لمشاركة الجمهور السعودي فرحته بمناسبة توحيد البلاد".

وكشفت داليا عن أنها طرحت قبل ساعات أغنية وطنية، ستغنيها للجمهور السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 89.

وحول زيارتها مدينة حائل، قالت: "حائل يا بعد حيي". وعقب نهاية الحفلة، أكدت داليا، أن "جمهور حائل أكثر من رائع. شعرت بأنني وسط أهلي وناسي، وأعدُّ دائماً أي حفلة أقدمها في بلدي تجربةً مهمة بالنسبة إلي".

وحول أغنيتها الوطنية التي لحَّنها ياسر بو علي، قالت داليا: "سعيدةٌ بهذا التفاعل مع أغنيتي الوطنية. ياسر ملحن عبقري، وإن شاء الله سيستمر التعاون بيننا".



أما ماجد المهندس، فقال في حديثه لـ "الخليج 365": "سعيدٌ جداً بإحياء حفلة غنائية بمناسبة اليوم الوطني السعودي. كل عام ووطننا بألف خير، وأدام الله أفراحه، وأهنئ القيادة الرشيدة بهذه المناسبة الوطنية".

أبرز ما شهدته الحفلة

استقبل الجمهور الحاضر الفنانة داليا مبارك بعاصفة من الترحيب فور اعتلائها خشبة المسرح، خاصةً بعد النجاح الفني الذي حققته خلال مسيرتها الفنية.

خاطبت داليا الجمهور السعودي مباشرةً، وهنَّأته والقيادة الرشيدة بهذه المناسبة الغالية، وأهدت الجميع أغنيةً وطنية جديدة، طرحتها قبل ساعات من الحفلة.

نوَّعت داليا في الألوان الغنائية التي قدمتها خلال الحفلة، كما أدَّت أغنية من التراث السعودي، هي "من بعد مزح ولعب" التي تغنَّى بها الفنانان الراحلان فوزي محسون، وطلال مداح.

قدَّمت داليا مفاجأةً لزوجها الذي وُجِدَ معها في الحفلة بمناسبة عيد ميلاده، حيث غنَّت له "Happy birthday".

بعد نهاية وصلتها الغنائية، حضرت داليا وزوجها وصلة الفنان ماجد المهندس، بحضور سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لروتانا.

وجد الفنان ماجد المهندس ترحيباً كبيراً من الجمهور الغفير فور اعتلائه المسرح لأداء الوصلة الثانية في الحفلة.

افتتح المهندس وصلته بأغنية "فهموه"، وقدَّم التهنئة للجمهور السعودي والقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 89، قبل أن يواصل أداء أعماله الغنائية.

قدَّم المهندس مجموعة من أعماله القديمة والجديدة التي أطرب بها الجمهور الحاضر، منها عددٌ من أعماله المنفردة التي وجدت تفاعلاً كبيراً.

تجوَّل ماجد في أرجاء المسرح، وألقى التحية على الحضور، الذي بادله الوفاء بالوفاء.

تفاعل الجمهور الكبير مع ماجد خلال الحفلة، وظهر جلياً مدى التجانس بين الفنان القدير وعشاق الفن في حائل، خاصةً عند أدائه أغنية "تناديك"، حيث رددها الجميع معه.

اختتم المهندس وصلته الغنائية التي امتدت نحو ساعتين بالأغنية الوطنية الشهيرة "أنت ملك" وسط حماس كبير، أبداه الحضور الجماهيري الغفير.

يشار إلى أن الحفلة جاءت بتنظيم من شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ودعم من الهيئة العامة للترفيه ضمن "موسم اليوم الوطني"، وتُستكمل خلال اليومين المقبلين الحفلات الغنائية احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب جميع السعوديين في كلٍّ من القصيم، وجيزان، والرياض، والدمام.