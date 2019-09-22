شاهد: أحلام تصدم راغب علامة بـ بلوك في أولى حلقات ذا فويس وتوجه له رسالة.. هذا كان رده

ظهر راغب علامة وأحلام سويًا في برنامج “ذا فويس” في نسخته الخامسة، لتعود المناوشات بينهما من جديد التي كانت تحدث في برنامج “أراب أيدول”، ولكن هذه المرة في إطار قوانين البرنامج.
واستخدمت أحلام زر البلوك لراغب علامة في أولى حلقات البرنامج، والذي منعه من ضم مشترك سعودي.
ومازحت الفنانة، راغب علامة بعد زر البلوك بقولها، أن هذا الأمر يعد بمثابة هدية له بعد انضمامه للبرنامج، ليرد عليها بأنه سوف يرد لها الهدية خلال الحلقات القادمة.
يشار إلى أن زر البلوك يحق للمدرب أن يستخدمه لمرة واحدة فقط طيلة حلقات البرنامج تحديدًا في المراحل المسجلة.
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