بالفيديو: محمد عبده يطرح أغنية مليكنا سلمان بمناسبة اليوم الوطني

طرح الفنان ​محمد عبده​ أغنية جديدة بعنوان “مليكنا سلمان” عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” وذلك بمناسبة اليوم الوطني. وأغنية “مليكنا سلمان”، من كلمات وألحان ياسر الغامدي.

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