باريس هيلتون تعلق على إطلالة مي عمر في افتتاح “الجونة”.. والأخيرة تردّ!

أبدت الفنانة المصرية، مي عمر، سعادةً كبيرةً بعد أن منحتها النجمة العالمية باريس هيلتون، رأيها في إطلالتها التي ظهرت فيها خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة رغم الانتقادات الكثيرة التي لاحقتها وأثارت الجدل بين جمهورها. وأكدت مي وفقًا لـ”فوشيا”، أنَّ باريس هيلتون تركت تعليقًا على إحدى الصور التي تم التقاطها لها في الحفل مضيفةً: “هذا شرف كبير لي أن أحظى بتعليق نجمة عالمية مثلها، وهذا في حد ذاته تكريمٌ كبيرٌ وشرفٌ لي جعلني أنسى الانتقادات التي تناولتها منصات التواصل الاجتماعي”.

وردّت مي عمر، على انتقاداتٍ طالت فستانها الكاشف قائلةً: “أحترم جمهوري منذ ظهوري في الوسط الفني، ولكن حضور المهرجانات لا بدَّ أن يكون بفساتين ذات تصميمٍ عالمي وهو حدثٌ يحدث مرةً كل عام ولا بدَّ أن يعي الجمهور أهمية الحدث ونحن فنانون نُعبر عن بلدنا أمام العالم”. وأوضحت أنَّ جمهورها رقم واحد في حياتها الفنية وتعيرهُ الكثير من الاهتمام، إلا أنّها عاتبةٌ على البعض الذين اتهموها بعدم وجود “بطانة” للفستان مؤكدة أنَّ به بطانة وجاء تصميمه بفتحةٍ جانبية وأنَّ الهواء هو ما أظهر ساقها وليس هناك تعمدٌ لإثارة الجدل.

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وخطفت الفنانة مي عمر الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء في المهرجان؛ إذ ارتدت فستانًا لونه “بنفسجي” وبه فتحةٌ من الأمام وبمنطقتي الصدر والخصر، كما حملت حقيبة يدٍ فضيَّة اللون، وصمم هذا الفستان العالمي زهير مراد، وكان المكياج بلمسات سالي رشدي. وبهذه الإطلالة نالت مي عمر، إعجاب النجمة العالمية باريس هيلتون؛ إذ نشرت إحدى الصفحات الفنية صورةً التقطت لمي على السجادة الحمراء وتفاعلت معها باريس هيلتون، بوضع ثلاثة قلوب بلون الفستان الذي ارتدته مي عمر، فردت الفنانة المصرية بتعليقٍ وضعت فيه قلبًا ومعه “منشن” للنجمة العالمية.

يُذكر أنَ مي عمر تلقت انتقاداتٍ بسبب انشغالها بإظهارِ “فتحة” الفستان أمام الكاميرات؛ ما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتهموها بأنّها تعمدت ذلك لإبرازِ ساقها.