أكتوبر المقبل.. وائل الفشني يحيي حفلًا غنائيًا بالساقية

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي، المطرب وائل الفشني لإحياء حفل غنائي كبير علي خشبة مسرح قاعة الحكمة، وذلك يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة

الثامنة مساءً.ومن المقرر أن يشدو الفشني خلال الحفل بأجمل أغانيه التي يحبها جمهوره، منها "أستويت، يا عاشقًا، سافر حبيبي، الكبر على مين، فوق كتافي حمل، كنت فين يا وعد، وغيرها".يذكر أن آخر أعمال وائل الفشني، أغنية "أستويت"، والتي طرحها ترويجًا لرواية "كحل وحبهان"، للكاتب عمر طاهر، توزيع محمود حسين كمال، ماستر وميكس طارق.