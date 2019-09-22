" ظل الحكايات" جديد مسرح الغد في أكتوبر المقبل

قال المخرج سامح مجاهد، مدير فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح، أن الفرقة تجري حاليا بروفات العرض المسرحي" ظل الحكايات" من إخراج عادل بركات، و المنتظر افتتاحه من النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل على مسرح الغد بالعجوزة.

ويقول عادل بركات مخرج العرض :"أن "ظل الحكايات" ليست مجرد سرد للحكايات وإنما هي انعكاس

لذواتنا، فاحيانا تكون الحكاية هي مرآة لأفعال الإنسان، وهي رحلة في عالم فانتازي من خلال الأحلام والكوابيس التي يشعر بها الإنسان،ونجد ان هروبه الدائم من أفعاله التي لايرضى عنها والتي تختبئ في عقله الباطن وتراها في زوايا اللاشعور، يؤدي إلى دخوله لعالم أحلام أخرى".

وتابع :" فنحن أمام رحلة انسانية تعيش لحظاتها مرتبكة ومن خلال الصورة المرئية واعلمها الموسيقى نبحر في أجواء الواقعية والتعبيرية ونغوص مع الشخصيات إلي العوالم السيريالية من كوابيس وأحلام و كذلك العالم الفانتازي وصولا لفهم هذا الواقع البسيط المعقد.

" ظل الحكايات" من بطولة رامي الطمباري، عبير الطوخي، محمود الزيات، خالد محايري، ديكور وملابس محمد فتحي، موسيقى وألحان صلاح مصطفى، ومن تأليف وأشعار ابراهيم الحسيني وإخراج عادل بركات.