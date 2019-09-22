محاضرة عن ترميم الأفلام وعرض عالمي أول لـ"لما بنتولد"في اليوم الثالث للجونة السينمائي

في يومه الثالث عرض مهرجان الجونة السينمائي عددًا من الأفلام كان أبرزها العرض العالمي الأول لفيلم "لما بنتولد" لتامر عزت، من بطولة عمرو عابد وابتهال الصريطي وأمير عيد وسلمى حسن ومحمد حاتم ودانا حمدان وبسنت شوقي، في مسرح المارينا في عرض سجادة حمراء بحضور نجوم الفيلم وصناعه. إضافة إلى ذلك فقد تضمن اليوم عرض السجادة الحمراء لفيلم "جلد أمريكي" لنايت باركر والذي عُرض عالميًا لأول مرة في الدورة الـ76 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

منحت إدارة المهرجان جائزة فارايتي للمخرج السوداني صهيب قسم الباري "حديث عن الأشجار"، الذي يشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة والذي

شارك عرض للمرة الأولى عالميًا في الدورة الـ69 لمهرجان برلين وحصل على جائزة الجمهور لأفضل فيلم وثائقي وأفضل فيلم وثائقي في قسم البانوراما أيضًا. وتسلم المخرج الجائزة من مدير المهرجان انتشال التميمي ومندوب مجلة الفارايتي في حفل الذي أقيم مساء اليوم.

كما افتتح المهرجان معرض "مئوية إحسان عبدالقدوس" بحضور مؤسس المهرجان المهندس نجيب ساويرس ومؤسس مدينة الجونة المهندس سميح ساويرس وجمع من المشاهير والنجوم وصناع السينما. تضمن المعرض عددًا من أفيشات أفلامه ومقتنياته الشخصية ومقالاته المكتوبة في نسخ الجرائد

الأصلية.

تضمن اليوم الثالث أيضًا العديد من الفعاليات السينمائية في إطار جسر الجونة السينمائي مثل محاضرة "الترميم والحفاظ على الأفلام" التي ألقتها مؤسس "آي إف بي" (أكبر مؤسسة لصانعي الأفلام المستقلة في أمريكا)، ومؤسس ورئيس "إندي كوليكت" ساندرا شولبيرغ وأدارها الناقد السينمائي الشهير جاي وايسبرج. ناقشت المحاضرة كيفية الحفاظ على استعادة الأفلام القديمة الموجودة على أشرطة خام السيليولويد، وكيفية الحفاظ على الأفلام الرقمية.

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ضمن أنشطة الجسر أيضًا، أقيمت ندوة "سينما من أجل الإنسانية" والتي أدارتها المخرجة السينمائية والخبيرة الإعلامية رانيلد إيك وشارك فيها عدد من السينمائيين المميزين ومفوضي حقوق الإنسان مثل عمرو سلامة وشادن خلاف وقيس الشيخ نجيب وأمين درة وصبا مبارك وثريا إسماعيل إضافة إلى دانييلا تشيكيلا. ناقشت الجلسة تمثيل اللاجئين في السينما والأساليب الإبداعية لتصويرهم في الأعمال السينمائية.