مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يطلق استمارة المشاركة في دورته الـ5

أطلق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان مازن الغرباوي، استمارة المشاركة في دورته الخامسة، التى ستنطلق يوم 1 أبريل، وتستمر حتى يوم 7 من الشهر نفسه 2020، حددت إدارة المهرجان يوم 31 ديسمبر 2019 كآخر موعد لتلقى طلبات المشاركة لكل الفرق المسرحية من كل دول العالم، ووضع المهرجان عبر موقعه الرسمى نسختين من الاستمارة، الأولى باللغة العربية، والأخرى باللغة الإنجليزية.

أوضح رئيس المهرجان ومؤسسه: "أن الاستمارة تطلق في الفترة المحددة، ولكن المهرجان يستقبل

طوال العام عروضًا أخرى من خلال بعض المبرمجين الدوليين الذين يرشحون عروضًا للمهرجان، ويتم اختيارها من لجنة المشاهدة، فالمهرجان يختار عروضه بصيغتين، الأولى هي اختيار عروض عن طريق مبرمجين دوليين، والأخرى عن طريق طلبات المشاركة من خلال استمارة المهرجان.

ووضعت إدارة المهرجان أيضًا أكثر من 14 شرطًا من شروط المشاركة فى المهرجان، ومنها، أن تكون الأولوية فى اختيار العروض للمخرجين الشباب،

وألا يتعدى سن المخرج 40 عامًا، وأن تكون العروض المشاركة لمؤلف شاب، لا يتعدى عمره 40 عامًا، وألا يزيد مدة العرض المشارك على ساعة ونصف الساعة.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، يترأسه شرفيًا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان، الفنان الكبير والنجم محمد صبحي، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط، وزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة، برئاسة المهندس أحمد يوسف، وعلا جمال الدين، رئيس قطاع السياحة الداخلية.