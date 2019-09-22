مكتبة مصر العامة تحصد المركز الثاني في دوري المكتبات

حصلت مكتبة مصر العامة على المركز الثانى بمسابقة دوري المكتبات على مستوى الهيئات الثقافية، الذى نظمته مكتبة المعادى العامة التابعة

لجمعية مصر لثقافة وتنمية المجتمع، التي شارك فيها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وهيئة دار الكتب، ومكتبة مصر الجديدة، وجمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع.

كما قدمت دار نهضة مصر، الراعية للمسابقة، مجموعة من الهدايا لكل الفرق المشاركة، وكذلك شهادات تقدير وتكريم المشاركين بالمسابقة.