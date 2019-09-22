شاهد .. تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل ” زين العابدين بن علي ” في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة

كتب امير فتحي في الأحد 22 سبتمبر 2019 12:55 مساءً - شهدت المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية عصر يوم أمس السبت تشييع جثمان الرئيس التونسي الأسبق ” زين العابدين بن علي ” بعد يومين من وفاته في المملكة عن عمر يناهز ال 83 عاما بعد صراع مع المرض .

حيث وارى الجثمان الثرى في مقبرة البقيع قرب المسجد النبوي بالمدينة المنورة وهي أقدم مقبرة إسلامية في المدينة المنورة منذ عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتي دفن فيها أفراد كثيرون من عائلة النبي والصحابة .

وقدم ” كريم الغربي ” صهر الرئيس الراحل الشكر للملكة العربية السعودية التي وضعت على ذمة كل من يرغب في حضور الجنازة طائرات خاصة من جدة إلى المدينة .

يذكر أن زين العابدين بن علي توفي في مدينة جدة بالسعودية والتي يقيم فيها منذ الإطاحة به في مظاهرات احتجاجية في يناير 2011 .

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