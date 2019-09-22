مقطع فيديو للفلسطينية إسراء غريب قبل مقتلها

كتب امير فتحي في الأحد 22 سبتمبر 2019 12:55 مساءً - نشر المخرج الفلسطيني ومقدم البرامج ” مأمون الهريمي ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” فيس بوك ” مقطع فيديو لحوار دار بينه وبين الفتاة الفلسطينية ” إسراء غريب ” والتي قتلت منذ أسابيع على يد عائلتها في قضية تتعلق بجرائم الشرف .
والذي تم تصويره في اليوم الأخير لشهر مارس الماضي .
وظهرت إسراء في مقطع الفيديو برفقة صديقة لها وقام مأمون الهريمي بإجراء حوار معهما حول أصل ” كذبة إبريل ” وما السبب من وراء تسميتها بذلك .
وحاولت إسراء التفكير التفكير في إجابة السؤال دون جدوى ثم قالت إنها لو كذبت فستختار إحدى صديقاتها من الجامعة .
ثم سألت إسراء المحاور أن يعطيها مثال لكذبة ليرد عليها قائلا : ” بدك تغيظي صحبتك احكيلها خطبت ” .
وبعد انتهاء الفيديو تحدث مأمون الهريمي حول جرائم قتل النساء في فلسطين والتي تشهد ارتفاعا وعدم حدوث أي تغييرات أو وجود حلول لمواجهة هذه الظاهرة .
وأن التحقيقات في قضية إسراء غريب يرى إنها لن تثمر عن شئ وأن الوضع سيبقى على ما هو عليه .
وطالب بضرورة فرض قوانين تعمل على حماية الأسرة والنساء خاصة وتنفيذها وتحديد العقوبات للتقليل من حدة تلك النوعية من الجرائم .
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